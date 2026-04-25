Компания Take-Two объявила дату следующего отчета о доходах — 21 мая. Фанаты предполагают, что до этого события Rockstar выпустит третий трейлер Grand Theft Auto 6.

После объявления о задержке GTA 6 в ноябре прошлого года Rockstar не публиковала новых материалов об игре. На этом фоне любая дата, связанная с Take-Two, автоматически превращается в повод для прогнозов о новом трейлере. Фанатское сообщество рассчитывает увидеть третий трейлер до релиза, который ожидают в ноябре этого года. Ряд обсуждений свел эти ожидания к следующему отчету Take-Two Interactive по финансовым результатам.

Компания Take-Two назначила конференцию по итогам IV квартала 2026 финансового года на 21 мая, встречу проведут после закрытия торгов. На ней руководство обсудит результаты за период, завершившийся 31 марта. На этом фоне появилась версия, что Rockstar опубликует новый трейлер GTA 6 до начала конференции. Дополнительно сторонники этой теории указывают, что Take-Two на этот раз проводит созвон чуть позже обычного, что некоторые связывают либо с подготовкой видео, либо с последствиями недавней утечки данных по игре.

Инсайдеры, в том числе GameRoll, также предполагают, что свежие материалы по GTA 6 появятся до отчета о доходах. При этом часть аудитории относится к таким прогнозам осторожно: ранее Rockstar уже объявляла о переносах именно накануне финансовых отчетов.