Vivo тихо добавила в линейку Y-серии новую модель — Y6 5G

Vivo продолжает расширять бюджетную линейку Y-серии. Новая модель Y6 5G делает ставку на три момента: долгое время работы без подзарядки, базовую производительность и прочный корпус. Процессор Snapdragon 4 Gen 2 производят по 4-нанометровому техпроцессу. Он не подходит для тяжелых игр, но справляется с повседневными задачами — мессенджерами, браузером, потоковым видео.

Экран на 6,57 дюйма имеет частоту обновления 120 герц и пиковую яркость 1200 нит. Разрешение ниже, чем у многих моделей, — 1570 на 720 пикселей. Производитель выбрал HD+ вместо FHD+, чтобы снизить нагрузку на графический процессор. Основная камера получила сенсор на 50 мегапикселей. Фронтальная — на 8 мегапикселей. На блоке камер добавили дышащую подсветку. Она служит одновременно индикатором уведомлений и элементом дизайна.

Аккумулятор емкостью 7200 мАч — главная особенность. Зарядка поддерживает мощность 44 ватта. Смартфон оснастили боковым сканером отпечатков пальцев, ИК-передатчиком и защитой IP68 и IP69. Устройство работает на OriginOS 6 (OriginOS 6) с базой Android 16 (Android 16). Vivo уже продает Y6 5G в Китае. Версия 8/128 ГБ стоит 1799 юаней (эквивалентно ≈₽ 19 800), 8/256 — 1999 юаней (эквивалентно ≈₽ 22 000), 12/256 — 2199 юаней (эквивалентно ≈₽ 24 250). Релиз за пределами Китая пока не объявили.