Tesla объявила о начале производства роботакси Cybercab. Компания планирует постепенно увеличить объемы выпуска до конца года.

Компания Tesla перешла от презентации концепции к практическому этапу. Речь идет о запуске производства беспилотного автомобиля нового формата — роботакси Cybercab. Об этом сообщил глава компании Илон Маск, опубликовав в соцсети Х короткое видео с конвейера . На записи видно, как автомобиль покидает производственную линию и выезжает на дорогу.

Скриншот из видео @tesla_archive

Cybercab представляет собой полностью автономное транспортное средство без руля и педалей. Модель показали осенью 2024 года, тогда же компания обозначила ориентировочные сроки выхода на рынок. По словам Маска, на первом этапе темпы производства останутся низкими. Затем компания планирует их увеличивать, и к концу года выпуск должен заметно ускориться.

Он уточнил, что рост будет происходить постепенно, с более быстрым расширением ближе к завершению года. Параллельно Tesla готовит запуск системы Full Self-Driving в ряде штатов США. Руководитель компании отметил, что внедрение проходит с осторожным подходом и может повлиять на результаты уже в следующем году.