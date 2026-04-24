Разработчик Догус Кагричи снимал свою игру Wordless Forest в одиночку в дикой местности четырех турецких регионов. Процесс занял 40 дней и включал встречи с бурыми медведями и дикими кабанами.

Большинство игр на выживание позволяют построить базу за несколько минут. Палка и камень автоматически превращаются в топор. Wordless Forest предлагает другой подход — полностью реально снятый фильм без диалогов.

Скриншот из видео Wordless Forest

Разработчик-одиночка Догус Кагричи (Dogus Kagram) не только создал игру, но и сыграл в ней главную роль. Он сам записал весь видеоматериал, путешествуя в одиночку по настоящей дикой местности. Создание игры само по себе стало опытом выживания.

Разработчик снимал себя в густых лесах четырех разных регионов Турции. У него не было съемочного автомобиля. Он проходил километры пешком, неся на спине тяжелое фотооборудование. Базовым лагерем служил отдаленный лесной пансион. Каждый день Кагричи уходил вглубь территории, где обитают бурые медведи и дикие кабаны. В Мугле он заходил в ледяные реки и работал в промокшей одежде. В Анталии снимал на краю обрывов.

«Один неверный шаг мог быть смертельным», — говорит Кагричи. Усталость на экране, по его словам, на сто процентов реальна.

В игре персонаж пьет из луж, ест сырую рыбу, пытается развести костер и пересечь ледяные реки. Игроки принимают решения в ситуациях, угрожающих жизни. Например, приблизиться к шуму в лесу ночью или проигнорировать его. Неправильный выбор ведет к смерти: персонаж падает со скалы или его уносит бурным течением. Действия игрока приведут к одному из четырех финалов.

Wordless Forest полностью обходится без диалогов. Никто не станет проводником. Игрок учится, выживая и наблюдая. История пишется не словами, а решениями. В игре нет сложных головоломок или испытаний на реакцию. Только выбор, который нужно делать с предельной осторожностью.