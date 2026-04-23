Kioxia представила серию клиентских SSD KIOXIA BG8 для OEM-партнеров, объединив PCIe 5.0, память BiCS FLASH 8-го поколения и DRAM-less-дизайн с поддержкой Host Memory Buffer.

Kioxia расширяет линейку клиентских SSD для производителей готовых систем и переходит с формата BG7 на BG8. Серия адресована не энтузиастам, а крупным OEM-партнерам, которые комплектуют ею ноутбуки и настольные ПК, но по характеристикам это уже полноценный PCIe 5.0-уровень.

Изображение: Kioxia

BG8 стала следующей ступенью клиентских SSD Kioxia для сегмента PC OEM: компания позиционирует серию как «мэйнстрим» с поддержкой PCIe 5.0 x4 и спецификации NVMe 2.0d. Накопители используют 8‑е поколение 3D NAND BiCS FLASH на базе TLC и, по заявлению Kioxia, заметно превосходят предыдущее поколение по всем ключевым метрикам: до +47% к последовательному чтению, до +67% к последовательной записи, до +44% к случайному чтению и до +30% к случайной записи.

Максимальные паспортные значения для BG8 выглядят так: до 10 300 МБ/с при последовательном чтении и до 10 000 МБ/с при последовательной записи. Случайные операции достигают 1,4 млн IOPS на чтение и 1,3 млн IOPS на запись, что для клиентского сегмента более чем конкурентный уровень и даёт заметный запас для рабочих нагрузок на ноутбуках и десктопах.

Серия построена по схеме без собственной DRAM, вместо этого накопители используют механизм Host Memory Buffer: часть оперативной памяти хоста берется под служебные нужды SSD. Такой подход позволяет снижать себестоимость и энергопотребление, при этом сохраняя баланс между скоростью и затратами.

BG8 поступит в производство в форматах M.2 2230, 2242 и 2280, что упрощает интеграцию в ультратонкие ноутбуки, коммерческие и потребительские модели, а также в компактные настольные системы. Объемы — 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Дополнительно заявлена поддержка самошифрующихся конфигураций по профилю TCG Opal 2.02.

Kioxia отмечает, что новые SSD уже отгружаются отдельным OEM-клиентам в виде тестовых партий, а первые ПК с BG8 должны появиться на рынке со этого квартала.