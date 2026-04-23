Появилась информация о ценах на Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Проект выйдет в двух изданиях с разной стоимостью и набором материалов.

До официальной презентации ремейка в сеть попали сведения о его стоимости и комплектации изданий. Они касаются как базовой версии, так и расширенного набора.

Изображение: Insider Gaming

Информация о ценах на Assassin’s Creed Black Flag Resynced появилась до полноценного показа проекта. Базовое издание оценили в 59,99 доллара США.

Коллекционное издание обойдется в 199,99 доллара США. Оно включает коробку, фигурку главного героя Эдварда Кенуэя, блокнот с материалами по сюжету, брошь и карту.

Изображение: @billbil_kun

Релиз игры запланирован на 9 июля 2026 года. В ремейке не будет дополнений и многопользовательского режима.