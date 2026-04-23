Сотрудники Samsung Electronics потребовали увеличить бонусы и пересмотреть условия выплат. В случае отказа профсоюз планирует забастовку с 21 мая.

Вопрос распределения прибыли стал причиной конфликта внутри Samsung. Сотрудники подразделения по производству микросхем требуют изменить подход к премиям и зарплатам.

Около 30 тысяч работников Samsung Electronics приняли участие в акции у завода в Пхентхеке. По оценкам профсоюза, участников было больше. Они настаивают на перераспределении части прибыли компании. Профсоюз требует направить 15% операционной прибыли на бонусы. В этом случае средняя выплата превысит $400 тысяч на человека. Также сотрудники предлагают повысить зарплаты на 7% и убрать ограничение на премии.

Руководство компании предложило выделять 10% прибыли на бонусы и увеличить зарплаты на 6,2%, дополнив пакет льготами. Профсоюз отказался принять эти условия. В аргументации представители работников ссылаются на SK hynix, где система бонусов считается более выгодной.

Если стороны не договорятся, профсоюз планирует провести 18-дневную забастовку, начиная с 21 мая. По оценкам TradingKey, убытки в случае такой забастовки составят около $20,3 миллиарда.