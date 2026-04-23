Casio представила часы в честь Дня Земли. Новинка использует переработанные рыболовные сети для ремешка и биоразлагаемую смолу для корпуса.

Casio дополнила линейку G-Shock новой моделью. Серия 5600 считается культовой среди ударопрочных часов. Новинка получила сразу несколько технических обновлений.

Ремешок сделан из переработанных рыболовных сетей. Ключевые детали корпуса отлиты из биоразлагаемой смолы. Так компания снижает количество отходов и решает проблему загрязнения морской среды.

Корпус весит 55 граммов. Размеры — 49,1 х 44,1 х 13,4 миллиметра. Защита от воды — до 200 метров.

На дисплее применили технологию MIP. Такие экраны с памятью в пикселях обеспечивают хорошую читаемость при любом освещении. Система Tough Solar дает 6 месяцев работы без подзарядки. В энергосберегающем режиме часы продержатся 22 месяца.

Есть Bluetooth для синхронизации со смартфоном. Приложение Casio Watches автоматически корректирует время, показывает мировое время для 300 городов и ищет телефон. Multi-band 6 настраивает часы по радиосигналам в разных часовых поясах. Календарь запрограммирован до 2099 года. Добавили 24-часовой таймер, секундомер и пять будильников. Цена новинки в США –$250, что эквивалентно ≈₽ 18750 по курсу ЦБ РФ на 23.04.2026.