Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В Escape from Tarkov нашли загадочный предмет «TarCoin» — геймеры ждут скрытый ивент или квест
Игроки Escape from Tarkov обнаружили в рейдах загадочный предмет TarCoin и пока не понимают, зачем он нужен. Его появление уже спровоцировало волну теорий о новом ивенте или скрытых квестах.

После свежего обновления Escape from Tarkov игроки начали находить новый предмет TarCoin, который нельзя продать торговцам или на барахолке. Официального объяснения у разработчиков нет, поэтому комьюнити подозревает, что это тизер грядущего события или серии секретных заданий.

Изображение: Insider Gaming    

Согласно имеющейся информации, TarCoin представляет собой «таинственную валюту, появившуюся в Таркове после начала Контрактных войн», однако применить ее пока некуда. Монету нельзя продать торговцам, она не выставляется на барахолке и не связана ни с одним из известных квестов. Это резко отличает ее от привычного ценного лута. На форумах и в соцсетях уже строят теории: одни считают TarCoin частью будущего ивента, другие — заделом под новую экономическую механику или цепочку скрытых заданий.

Похожий подход Battlestate Games уже использовала раньше с внутриигровой криптовалютой TarbankCoin, которую сначала тизерили, а затем встроили в экономику. Официальных комментариев от разработчиков на момент публикации нет, так что TarCoin пока остается чистым тизером — предметом, который можно найти, но нельзя осмысленно использовать.

#игры #шутер #escape from tarkov #battlestate games #онлайн-игры #пк-игры #tarkov #tarcoin #внутриигровой ивент #загадочный предмет #секретные квесты
Источник: insider-gaming.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

