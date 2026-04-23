Игроки Escape from Tarkov обнаружили в рейдах загадочный предмет TarCoin и пока не понимают, зачем он нужен. Его появление уже спровоцировало волну теорий о новом ивенте или скрытых квестах.

После свежего обновления Escape from Tarkov игроки начали находить новый предмет TarCoin, который нельзя продать торговцам или на барахолке. Официального объяснения у разработчиков нет, поэтому комьюнити подозревает, что это тизер грядущего события или серии секретных заданий.

Согласно имеющейся информации, TarCoin представляет собой «таинственную валюту, появившуюся в Таркове после начала Контрактных войн», однако применить ее пока некуда. Монету нельзя продать торговцам, она не выставляется на барахолке и не связана ни с одним из известных квестов. Это резко отличает ее от привычного ценного лута. На форумах и в соцсетях уже строят теории: одни считают TarCoin частью будущего ивента, другие — заделом под новую экономическую механику или цепочку скрытых заданий.

Похожий подход Battlestate Games уже использовала раньше с внутриигровой криптовалютой TarbankCoin, которую сначала тизерили, а затем встроили в экономику. Официальных комментариев от разработчиков на момент публикации нет, так что TarCoin пока остается чистым тизером — предметом, который можно найти, но нельзя осмысленно использовать.