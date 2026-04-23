Производители смартфонов пересматривают свое отношение к устройствам. По данным отраслевого инсайдера DigitalChatStation, несколько крупных производителей отказались от разработки смартфонов с экранами меньше 6 дюймов. Новые линейки таких устройств не планируются. Вместо этого компании готовят модели с диагональю около 7 дюймов. Такой формат постепенно становится стандартом для флагманских устройств.

Причину связывают с требованиями к современным смартфонам. Пользователи ожидают высокую производительность, качественные камеры и длительное время работы без подзарядки. При небольших корпусах такие параметры сложно совместить. Дополнительные ограничения создают элементы конструкции, включая системы охлаждения и аккумуляторы. В компактных корпусах сложно разместить батареи большой емкости и мощные чипсеты.

Переход на большие экраны затрагивает разные линейки устройств, включая Xiaomi, REDMI и POCO. HyperOS уже оптимизирована под масштабируемые экраны. Такие смартфоны могут получить более емкие аккумуляторы и расширенные возможности многозадачности. На 7-дюймовом дисплее удобнее работать в режиме разделенного экрана, использовать плавающие окна и обмениваться данными между устройствами через HyperConnect. Грань между телефоном и планшетом стирается.