Мошенники начали копировать сайты магазинов с товарами для дачи. Они предлагают низкие цены и требуют полную предоплату.

С началом дачного сезона растет интерес к товарам для сада и огорода. На этом фоне появляются схемы обмана в интернете.

© РИА Новости / Евгений Одиноков

Мошенники создают сайты-клоны магазинов с товарами для дачников. Об этом сообщили в платформе «Мошеловка» Народного фронта.

На таких ресурсах предлагают бензопилы, теплицы, шланги, насосы, культиваторы и удобрения. Цены заметно ниже рыночных. Покупателей просят оплатить заказ полностью заранее, после чего товар не доставляют.

Чаще всего на такие сайты попадают владельцы загородных участков и пожилые люди. Схема активизируется весной, когда начинается сезон дачных работ.

Специалисты советуют проверять магазины и покупать товары только у проверенных продавцов с устойчивой репутацией.