Samsung Display получила подтверждение UL Solutions о соответствии своих QD-OLED панелей требованиям программы QuantumView.

Производители дисплеев регулярно проходят независимые проверки, которые оценивают качество изображения при разных условиях. Один из таких тестов касается поведения экрана при изменении угла обзора.

Изображение: WCCFTech

Samsung Display подтвердила соответствие своих QD-OLED панелей программе QuantumView™. Проверку провела UL Solutions, которая оценила характеристики телевизионных и мониторных экранов при изменении угла обзора. Методика тестирования включала замеры яркости и цветовых координат с шагом в 10 градусов до 60 градусов. Панели сохраняли более 60% яркости при максимальном угле. Изменение цвета не превышало 0,012.

Для сравнения, LCD-панели показывали заметное снижение яркости до уровня ниже 20% при том же угле. Смещение цвета у них достигало 0,025.

В основе QD-OLED лежит сочетание OLED-излучения и квантовых точек. Синий свет преобразуется в красный и зеленый, после чего излучение распределяется равномерно по поверхности экрана. Это снижает зависимость изображения от угла просмотра.

Samsung отмечает рост интереса к дисплеям с широкими углами обзора. Это связано с использованием больших экранов и конфигураций с использованием большого количества мониторов.

Компания расширяет применение QD-OLED за пределы потребительского сегмента. Технологию используют в профессиональных мониторах для работы с графикой, видео и финансовыми данными.

Недавно компании ASUS и Dell Technologies выпустили профессиональные мониторы для создателей контента, оснащенные технологией QD-OLED, включая серии ProArt и UltraSharp соответственно, которые получили положительные отзывы на рынке.

Другие производители, такие как Acer, Lenovo и MSI, также планируют представить линейки профессиональных мониторов с технологией QD-OLED.