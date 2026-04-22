Meta* готовит изменения во внутренних инструментах для сотрудников в США. Компания начнет фиксировать действия за компьютером и использовать эти данные для обучения своих ИИ-моделей.
Meta уведомила сотрудников о запуске инструмента Model Capability Initiative. Он будет фиксировать движения мыши, клики и нажатия клавиш в рабочих приложениях и на сайтах. Также система периодически делает снимки экрана.
Компания рассчитывает использовать эти данные для обучения моделей, которым сложно воспроизводить действия человека за компьютером. Речь идет, например, о работе с выпадающими меню и сочетаниями клавиш. По сути, сотрудники будут передавать системе примеры повседневной работы.
Инициатива входит в более широкий проект Agent Transformation Accelerator. Его цель связана с развитием ИИ-агентов, которые смогут выполнять задачи с минимальным участием человека. Руководство компании заявляет, что такие системы должны анализировать процессы и улучшать свою работу со временем.
Представитель Meta уточнил, что собранные данные не применяют для оценки сотрудников. Компания также заявляет о мерах по защите конфиденциальной информации, но детали не раскрывает.
Meta параллельно пересматривает структуру штата и планирует сокращения, начиная с мая.
* Meta — признана экстремистской и запрещена на территории РФ.