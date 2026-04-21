Huawei показала умные очки с процессором собственной разработки

Huawei представила очки с поддержкой искусственного интеллекта, в которых используется чип собственной разработки. Он обрабатывает команды и функции ИИ непосредственно на устройстве. В конструкции применен шарнир из титанового сплава, который, по утверждению Huawei, повышает стабильность 21% по сравнению с обычными решениями.

Изображение: GizmoChina

Также приводятся технические параметры: амплитуда движения достигает 0,65 мм, а зона вибрации — около 120 квадратных миллиметров. Новинка весит 35,5 грамма и держит заряд до 12 часов.

Очки поддерживают голосовое управление и быстрый доступ к функциям через отдельную кнопку. В числе доступных возможностей — ассистент Xiaoyi, режим «See the World» («Смотри и плати») и оплата через Alipay с использованием камеры. Доступны три цвета: титановый серебристо-серый, мерцающий серебристый и современный черный. Также можно выбрать круглую или квадратную оправу.

Цены стартуют от 2499 юаней (эквивалентно ≈₽ 27 600) за стандартные версии. Мерцающая серебристая модель стоит 2899 юаней (эквивалентно ≈₽ 32 000). Продажи начнутся 25 апреля.