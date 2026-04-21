В Японии опросили игроков и составили список ролевых игр. Участники оценили проекты по тому, как часто они вызывали слезы.

Ролевые игры часто делают ставку на сюжет и персонажей. Иногда именно это определяет, насколько глубоко проект запоминается. Японские геймеры приняли участие в опросе, где оценили ролевые игры по уровню эмоционального воздействия. Речь шла о том, какие проекты чаще всего вызывали слезы во время прохождения.

Участники вспомнили разные тайтлы. В списке оказались как классические RPG, так и более современные игры. Если чуть шире, там был не только топ-10, а список примерно из 40 игр. В него, например, попали Nier: Automata, Undertale, Xenoblade Chronicles и другие проекты, но уже за пределами первой десятки. При этом ключевым критерием стала не популярность, а личный отклик.

Final Fantasy X

Crisis Core: Final Fantasy VII

Persona 3

Okami

Mother 3

Tales of the Abyss

Dragon Quest XI

Final Fantasy IX

Suikoden II

Final Fantasy XV





Рейтинг формировался на основе ответов пользователей. Они указывали конкретные проекты и делились впечатлениями от сюжетных сцен и персонажей. По сути, итоговый список отражает индивидуальный опыт игроков. Подобные опросы показывают, какие элементы истории сильнее всего воздействуют на аудиторию. Чаще всего речь идет о драматичных поворотах и развитии героев.