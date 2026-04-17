Google ведет переговоры с Пентагоном о развертывании своих чипов TPU на секретных объектах. Компания настаивает на жестких ограничениях по использованию технологий.

Пентагон хочет разместить вычислительные мощности Google на своих секретных объектах. В ответ компания требует запретить использовать эти мощности для создания полностью автономных систем вооружения и организации массовой слежки за гражданами США.

Издание The Information со ссылкой на источники сообщает: Google и Министерство обороны США ведут переговоры о развертывании фирменных тензорных процессоров TPU в аккредитованных секретных средах. Сейчас у Пентагона не хватает инфраструктуры для масштабной работы с искусственным интеллектом внутри таких зон. Google готова в этом помочь, но на своих условиях.

Компания требует включить в контракт два запрета. Первый касается массового наблюдения за гражданами внутри страны. Второй — полностью автономных систем вооружения, которые действуют без контроля человека. Эти условия повторяют соглашение, которое ранее заключил OpenAI. Его гендиректор Сэм Альтман попросил Пентагон распространить требования на всех поставщиков ИИ.

Именно эти ограничения сорвали переговоры с компанией Anthropic в феврале. Она отказалась их принимать, и Пентагон признал Anthropic угрозой для цепочки поставок. Систему Claude начали поэтапно выводить из государственных структур. Федеральный судья впоследствии назвал это решение «оруэлловским».

При этом Google уже получила пилотный контракт Минобороны на $200 миллионов. Её модель Gemini первой появилась на несекретной платформе Пентагона GenAI.mil. Однако полноценный допуск к секретным данным и установка чипов TPU — следующий уровень, который сейчас обсуждается.