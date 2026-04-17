В Китае человекоподобный робот «Сяомай» впервые приступил к регулированию движения на массовом мероприятии.

Китай продолжает внедрять робототехнику в сферу общественной безопасности. Новые решения уже начали применять в условиях реальных массовых мероприятий.

Изображение: IT Home New

Человекоподобный робот-регулятор «Сяомай», созданный компанией Magic Atom, начал работу на крупном спортивном мероприятии. Он управлял дорожным движением и получил сертификацию для выполнения таких задач. Речь идет о первом случае использования робота-полицейского на событии подобного масштаба.

Проект реализовали в Китае во время марафона в городе Уси. Робот действовал в условиях реального потока людей и транспорта, что позволило проверить его в деле.

Одновременно Magic Atom договорилась с управлением общественной безопасности о совместной работе. Стороны сосредоточатся на задачах патрулирования, реагирования на происшествия и контроле движения.

Разработчики дорабатывают аппаратную часть и алгоритмы с учетом задач полиции. Система включает распознавание лиц, номерных знаков и анализ поведения людей в общественных местах. Роботы принимают голосовые команды и самостоятельно строят маршруты патрулирования.