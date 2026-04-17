Пиратская игра Windrose от студии Kraken Express заняла первое место в списке бестселлеров Steam.

В то время как крупные издатели выпускают провальные проекты, инди-студии продолжают удивлять. Новая игра про пиратов XVIII века стала хитом в Steam. Игра обошла Counter-Strike 2 и закрепилась на верхней позиции чарта.

Windrose предлагает исследование, морские сражения, кооперативный режим, сбор ресурсов и наземные бои от третьего лица. На момент подготовки статьи игра собрала 97 981 одновременного игрока за 24 часа. Разработчики сообщили, что за последние двое суток в Windrose сыграло более 500 тысяч человек.

Проект находится на ранней стадии разработки. Студия Kraken Express планирует добавить в полную версию примерно на 50% больше контента. В планах — новые биомы, боссы, враги, корабли и добыча. Создатели хотят продолжить сюжетную линию и сделать финал более захватывающим. Также команда рассматривает возможность выпуска консольной версии, но точной даты пока нет. Сейчас Kraken сосредоточена на версии для персональных компьютеров.





Действие Windrose разворачивается в альтернативной версии пиратской эпохи. Геймеры исследуют процедурно сгенерированные биомы, проходят подземелья и сражаются с боссами. В игре есть как реальные персонажи, так и сверхъестественные силы.