Компания Aston Martin подала в суд на Zhejiang Geely Holding Group из-за трех новых логотипов. Британцы считают, что эмблемы китайской компании слишком похожи на их знаменитый значок с крыльями.

Aston Martin использует эмблему с крыльями почти 98 лет. Теперь компания решила оспорить логотипы другого автопроизводителя — того, который владеет 17 процентами ее акций.

Изображение: Сarscoops

Спор разгорелся вокруг эмблемы для лондонского подразделения такси London EV Company. На ней изображена голова лошади в центре крыльев. Aston Martin утверждает, что сходство может ввести покупателей в заблуждение.

Изображение: Сarscoops

Борьба началась еще в 2022 году, когда Geely попыталась зарегистрировать логотипы в Великобритании. Aston Martin выступил против в 2023 году, но проиграл. Трибунал Управления интеллектуальной собственности постановил, что покупатели вряд ли перепутают электрическое черное такси со спортивным автомобилем. Судья особо отметил, что крылатые эмблемы давно используют Bentley и Mini. Aston Martin обязали выплатить Geely £2200 судебных издержек.

Изображение: Сarscoops

После этого решения Geely приобрела 17% Aston Martin за £234 миллиона, став одним из крупнейших акционеров компании. Geely также владеет Volvo и Lotus. Несмотря на эти отношения, Aston Martin подал апелляцию в вышестоящий суд. Компания заявила, что защита интеллектуальной собственности для нее в приоритете. Geely называет происходящее обычным спором о товарном знаке и обещает сохранять профессиональные отношения.