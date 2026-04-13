Релиз Starfield на PS5 должен был стать успехом для Bethesda, но вместо этого игра вызвала волну жалоб на техническое состояние.
Пользователи сообщают о вылетах каждые две минуты. Один из игроков на сабреддите Starfield рассказал, что удалял сохранения, переключал режим производительности и переустанавливал игру, но ничего не помогло. Проблема затронула не только обычные PS5. Владельцы PS5 Pro описывают ту же ситуацию.
Новости о том, что игроки Starfield просят вернуть деньги, привели к созданию второго поста на сабреддите PS5, где ещё больше людей, столкнувшихся с теми же проблемами, рассматривают возможность обращения в PlayStation за возвратом средств». Но получить его от Sony трудно. Компания делает это только в крайних случаях. Самый известный пример — Cyberpunk 2077. Игра находилась в настолько плохом состоянии, что Sony временно удалила ее из магазина. В прошлом году похожая ситуация произошла с MindsEye. Игроки Highguard получили возврат после закрытия игры через два месяца после запуска.
Получат ли недовольные покупатели Starfield свои деньги — большой вопрос. Но количество жалоб растет.