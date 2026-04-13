После выхода Starfield на PlayStation 5 игроки столкнулись с частыми вылетами. Пользователи требуют от Sony вернуть деньги за игру.

Релиз Starfield на PS5 должен был стать успехом для Bethesda, но вместо этого игра вызвала волну жалоб на техническое состояние.

Источник изображения: Bethesda/Sony/Eurogamer

Пользователи сообщают о вылетах каждые две минуты. Один из игроков на сабреддите Starfield рассказал, что удалял сохранения, переключал режим производительности и переустанавливал игру, но ничего не помогло. Проблема затронула не только обычные PS5. Владельцы PS5 Pro описывают ту же ситуацию.

Новости о том, что игроки Starfield просят вернуть деньги, привели к созданию второго поста на сабреддите PS5, где ещё больше людей, столкнувшихся с теми же проблемами, рассматривают возможность обращения в PlayStation за возвратом средств». Но получить его от Sony трудно. Компания делает это только в крайних случаях. Самый известный пример — Cyberpunk 2077. Игра находилась в настолько плохом состоянии, что Sony временно удалила ее из магазина. В прошлом году похожая ситуация произошла с MindsEye. Игроки Highguard получили возврат после закрытия игры через два месяца после запуска.

Получат ли недовольные покупатели Starfield свои деньги — большой вопрос. Но количество жалоб растет.