Китайская XPeng 15 апреля официально представит флагманский кроссовер GX.

В автомобильной электронике растет роль систем, которые выводят информацию за пределы салона. В новых разработках фары используют для передачи визуальной информации.

Главная особенность GX — система проекционного освещения DLP. Фары проецируют на дорогу динамические символы. Водитель увидит стрелки для указания полосы движения, предупреждения «Уступите дорогу пешеходам» и индикаторы дистанции до впереди идущего автомобиля. Система также поддерживает проекцию сигналов SOS и персонализированные приветственные анимации. Более того, фары могут показывать видеоролики, превращая машину в мобильный кинотеатр.

Кроссовер получил большой шестиместный кузов длиной 5265 миллиметров с колесной базой 3115 миллиметров. Дизайнеры вдохновлялись обводами яхт.

XPeng предложит GX в двух версиях: полностью электрической и с увеличенным запасом хода. Электрическая модель проезжает до 750 километров по циклу CLTC. Гибридная версия проходит 320 километров на чистой электротяге. Все варианты оснащены полным приводом с двумя электромоторами и развивают максимальную скорость 200 километров в час.

Кроссовер поддерживает автономное вождение четвертого уровня. Система рулевого управления нового поколения работает по проводам. XPeng позиционирует GX как флагманскую модель в сегменте больших кроссоверов.