В Нидерландах разрешили использование системы FSD от Tesla после 18 месяцев проверок. Теперь отдельные страны ЕС смогут самостоятельно принимать решения о ее внедрении.

Регулирование систем автономного вождения в Европе зависит от решений отдельных стран и общего согласования в ЕС. Новый случай в Нидерландах показал, как может работать эта система допуска.

Изображение: Сarscoops

Управление дорожного движения Нидерландов RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) одобрило использование системы FSD Supervised от Tesla Inc.. Проверка заняла более 18 месяцев и включала испытания на дорогах и тестовых полигонах.

Решение означает, что система FSD Supervised может работать на дорогах общего пользования в Нидерландах при постоянном контроле водителя. Регулятор подчеркнул, что водитель сохраняет полную ответственность за управление автомобилем, даже при активированных функциях помощи.

RDW также указало, что система контролирует внимание водителя и может выдавать предупреждения при снижении концентрации. В отдельных случаях она ограничивает повторное включение функций.

Главный эффект решения заключается в изменении процедуры допуска в Европе. Если уровень ЕС не утвердит систему FSD Supervised централизованно, отдельные страны смогут принимать собственные решения о ее использовании. Это открывает возможность локального одобрения системы FSD от Tesla в разных государствах Европейского союза.