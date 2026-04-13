Регулирование систем автономного вождения в Европе зависит от решений отдельных стран и общего согласования в ЕС. Новый случай в Нидерландах показал, как может работать эта система допуска.
Управление дорожного движения Нидерландов RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) одобрило использование системы FSD Supervised от Tesla Inc.. Проверка заняла более 18 месяцев и включала испытания на дорогах и тестовых полигонах.
Решение означает, что система FSD Supervised может работать на дорогах общего пользования в Нидерландах при постоянном контроле водителя. Регулятор подчеркнул, что водитель сохраняет полную ответственность за управление автомобилем, даже при активированных функциях помощи.
RDW также указало, что система контролирует внимание водителя и может выдавать предупреждения при снижении концентрации. В отдельных случаях она ограничивает повторное включение функций.
Главный эффект решения заключается в изменении процедуры допуска в Европе. Если уровень ЕС не утвердит систему FSD Supervised централизованно, отдельные страны смогут принимать собственные решения о ее использовании. Это открывает возможность локального одобрения системы FSD от Tesla в разных государствах Европейского союза.
После получения разрешения Tesla заполнила свой аккаунт в X видеороликами, демонстрирующими тестирование системы FSD Supervised в Нидерландах.