Компания Casio начала продажи в США полупрозрачной линейки часов GA-V01SKE G-Shock. Дизайн новинки выполнен в стиле эпохи 2000-х годов.

Оригинальная модель GA-V01 уже выделялась необычным футуристическим дизайном. Теперь же Casio выпустила версию с прозрачным корпусом. Линейка называется GA-V01SKE. Сначала часы появились в Японии, теперь они доступны и в США.

Новые часы выпускаются в четырех цветах: неоново-зеленом, черном, оранжевом и фиолетовом. Прозрачный корпус меняет внешний вид по сравнению с более ранними моделями. Внутренняя структура осталась прежней. Casio использует интегрированный безель и ремешок, которые защищают основной модуль. Крупные часовые метки выступают за пределы стекла и работают как бамперы, повышая ударопрочность.

Часы ударопрочные и выдерживают погружение на глубину до 200 метров. Размеры корпуса: 49,1 на 58,2 на 19,6 миллиметра. Вес — 74 грамма. Минутная стрелка крепится на магните, а не на фиксированном соединении. При ударе она смещается, а затем возвращается на место. Это позволяет использовать стрелки большего размера.

Циферблат сочетает аналоговые и цифровые элементы. Есть полноэкранный ЖК-дисплей с металлическим ажурным дизайном. Функционал включает мировое время в 31 часовом поясе (48 городов), секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер до 24 часов и пять будильников. Батарейки CR2025 хватает на 10 лет. Цена модели — 155 долларов. Купить часы можно в официальном онлайн-магазине Casio.