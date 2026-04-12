Астрономы изучили сверхновую SN 2024abfl и обнаружили нетипичные характеристики. Объект сочетает низкую яркость, длительное плато и медленное расширение вещества.

Классификация сверхновых звезд строится на кривых блеска и спектральных данных. Иногда наблюдения показывают отклонения, которые требуют уточнения классических моделей.

Группа астрономов из Chinese Academy of Sciences провела наблюдения сверхновой SN 2024abfl с помощью телескопов Лицзян и Синлун. Объект относится к типу IIP, который обычно характеризуется длительным плато яркости после вспышки.

В стандартных случаях такое плато длится около 100 дней. У SN 2024abfl оно растянулось примерно до 110 дней, при этом светимость оставалась заметно ниже типичных значений. Даже с учетом разных оценок расстояния до галактики NGC 2146 сверхновая сохраняет статус слабой.

Астрономы также зафиксировали низкую массу синтезированного никеля — около 0,002–0,004 солнечных масс. Этот параметр напрямую связан с яркостью события. Дополнительно спектры показали малые скорости расширения: примерно 1200 км/с через 50 дней после взрыва.

Суть полученного результата сводится к тому, что SN 2024abfl не укладывается в типичную картину сверхновых звезд типа IIP. Совокупность наблюдаемых характеристик — низкая светимость, длительное плато и слабое расширение — указывает на взрыв звезды с малой массой ядра и отличающийся механизм формирования. При этом данные больше соответствуют сценарию коллапса ядра маломассивной звезды, при котором звезда завершает эволюцию с сохранением водородной оболочки и разрушается после потери внутренней устойчивости. Альтернативный вариант с захватом электрона предполагает иной процесс: в ядре происходит интенсивное поглощение электронов, что снижает давление и запускает коллапс. Такие события обычно сопровождаются еще более специфическими параметрами. В случае со сверхновой SN 2024abfl совокупность спектральных и фотометрических признаков лучше согласуется именно с первым сценарием.