Verbatim Japan и IO Data решили продолжать выпуск записываемых Blu-ray дисков и приводов.

За последние 14 месяцев несколько крупных производителей покинули рынок Blu-ray. Sony закрыла завод в США и прекратила выпуск рекордеров в Японии. Buffalo и Elecom также остановили продажи. LG не выпускала новых устройств с 2018 года.

Но, как оказалось, не все компании решили закрыть подобный бизнес. Verbatim Japan и IO Data продолжают выпуск Blu-ray. В феврале 2025 года они уже заявляли о поставках дисков. Теперь соглашение включает также компоненты приводов и готовые устройства.

IO Data является единственным дистрибьютором оптических носителей под брендом Verbatim в Японии. В феврале этого года компании выпустили внешний Blu-ray привод BD Reco для Windows. Устройство вызвало большой интерес. Производители заявили, что потребность в записи данных на диски по-прежнему существует.

Panasonic остается единственным японским производителем Blu-ray рекордеров. В марте компания сообщила, что не справляется с заказами на модель DMR-ZR1, и расширила производство. Спрос есть, хотя рынок сильно упал. По данным JEITA, в 2025 году объем поставок Blu-ray рекордеров в Японии составил около 620 тысяч единиц. В 2011 году этот показатель превышал 6,3 миллиона.