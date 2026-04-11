JD.com объявила о новом партнерстве с крупным автопроизводителем в рамках проекта «Народный автомобиль». До конца года компания откроет центры выдачи машин в 100 городах.

Китайский онлайн-ритейлер JD.com расширяет присутствие в автомобильной сфере. Вице-президент компании Мяо Цинь выступил на форуме в Пекине и рассказал о ближайших планах. Речь идет не о производстве, а о продажах, доставке и аналитике.

Изображение: ITHome

13 апреля JD.com объявит о сотрудничестве с новым автопроизводителем. Вместе они представят совместную разработку. Это продолжение проекта «Народный автомобиль». Первой такой моделью стал Aion UT Super, выпущенный в партнерстве с GAC Group и CATL. Машина стоила от 89 900 юаней. За полмесяца поставки превысили 2000 единиц, 99% оформили онлайн.

Мяо Цинь подчеркнул: JD Auto не делает автомобили. Компания анализирует поведение покупателей. В базе — 700 миллионов пользователей JD.com, из них 300 миллионов автовладельцев. Ежегодно система обрабатывает 6,2 миллиарда поисковых запросов на автомобильные товары. Эти данные помогают адаптировать дизайн и выявлять неудовлетворенный спрос.

В этом году JD.com откроет центры выдачи автомобилей в 100 китайских городах. Заказ оформляется онлайн на платформе JD.com, получение — в центре в своем городе. Анализ показал: половина пользователей не собирались покупать машину в этом году, но их привлекла возможность получение авто в центрах выдачи рядом с местом своего проживания, и они оформили заказ онлайн.