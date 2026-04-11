Global_Chronicles
JD.com в рамках проекта «Народный автомобиль» откроет центры выдачи автомобилей в 100 городах Китая
JD.com объявила о новом партнерстве с крупным автопроизводителем в рамках проекта «Народный автомобиль». До конца года компания откроет центры выдачи машин в 100 городах.

Китайский онлайн-ритейлер JD.com расширяет присутствие в автомобильной сфере. Вице-президент компании Мяо Цинь выступил на форуме в Пекине и рассказал о ближайших планах. Речь идет не о производстве, а о продажах, доставке и аналитике. 

Изображение: ITHome

13 апреля JD.com объявит о сотрудничестве с новым автопроизводителем. Вместе они представят совместную разработку. Это продолжение проекта «Народный автомобиль». Первой такой моделью стал Aion UT Super, выпущенный в партнерстве с GAC Group и CATL. Машина стоила от 89 900 юаней. За полмесяца поставки превысили 2000 единиц, 99% оформили онлайн.

Мяо Цинь подчеркнул: JD Auto не делает автомобили. Компания анализирует поведение покупателей. В базе — 700 миллионов пользователей JD.com, из них 300 миллионов автовладельцев. Ежегодно система обрабатывает 6,2 миллиарда поисковых запросов на автомобильные товары. Эти данные помогают адаптировать дизайн и выявлять неудовлетворенный спрос.

В этом году JD.com откроет центры выдачи автомобилей в 100 китайских городах. Заказ оформляется онлайн на платформе JD.com, получение — в центре в своем городе. Анализ показал: половина пользователей не собирались покупать машину в этом году, но их привлекла возможность получение авто в центрах выдачи рядом с местом своего проживания, и они оформили заказ онлайн.

#jd.com #gac aion #jd auto #мяо цинь #народный автомобиль #центры выдачи автомобилей
Источник: ithome.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4790K с одной и двумя GTX 570 в ряде игр
+
Logitech выпустила игровую мышь G PRO X2 SUPERSTRIKE с регулируемой тактильной обратной связью
2
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
11
Теплозащита «Ориона» треснула в полёте: NASA уверено в безопасности экипажа
+
Проезд по Московскому скоростному диаметру подорожал второй раз с начала весны
1
Космический корабль Orion совершил посадку в Тихом океане в рамках Artemis II
+
Microsoft начала удалять логотипы и фирменную символику Copilot из Windows 11
+
В сеть попали изображения материнской платы на базе чипсета Nvidia N1
1
В США пассажирский самолёт Boeing 787 списали после всего 13 лётных часов
+
Павел Дуров: обещание шифрования в WhatsApp* является крупнейшим обманом потребителей
3
На веб-сайте разработчика CPU-Z и HWMonitor был взломан API — ссылки вели на заражённые установщики
+
Республика Корея бесплатно передаст гражданам ПК из госучреждений на фоне роста цен
+
Защищённый мессенджер Signal не устоял перед специалистами ФБР
1
Skoda представила мощный велосипедный звонок DuoBell с инновационной технологией генерации звука
+
GTA 6 выйдет на ПК в феврале 2027 года
2
Возрождённая «Волга» показала среднеразмерный кроссовер К40
2
В России построят курорт «Новая Анапа» за 560 миллиардов рублей
5
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-7700 с GTX 1070 Ti и протестировал его в ряде популярных игр
+
Конструкция крыла 1928 года снизила энергопотребление eVTOL на 30% и дала дальность полета до 1300км
+
GTA 6 может сделать игроков миллионерами благодаря пользовательскому контенту с монетизацией
+

Популярные статьи

Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
9
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
32
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
33

Сейчас обсуждают

beastly77
17:26
лучше сберовской Мрии нет ничего лучше
В России построят курорт «Новая Анапа» за 560 миллиардов рублей
beastly77
17:14
а разбудили бы его по рации, то заглушили бы весь частотный диапазон
Павел Дуров: обещание шифрования в WhatsApp* является крупнейшим обманом потребителей
Redneck_prm_blog
17:10
60фпс это какбэ норма в нынешние времена. 40 можно терпеть разве что в каких пошаговых рпг/стратегиях. а фреймген вместо мыла создает инпутлаг. что заметно мерзотнее мыла. p.s. ну и приводить в пр...
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
Шеша сидит с компа
17:04
Один квас не питарас. Чего не скажешь про твоего гнойного питарка сынулю Вадю.
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Шеша сидит с компа
17:02
Не получится, я непотопляемый.
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Мать Кудахцева
16:51
так че паниковать, все блокировки легко обходятся, если бы отключили интернет тогда другое дело
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Мать Кудахцева
16:44
Сделай обзор на свою хату, позавидовать хочу, у тебя че кроме прихожки нету других комнат?
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Шеша сидит с компа
16:44
Ты мой конч. Иди-ка ты к своей мамке, пусть она тебе задницу вытрет!
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
Мать Кудахцева
16:43
некоторые и с интернетом пьют, вон Шеша все мозги пропил
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Мать Кудахцева
16:42
Ты как Шеша квас себе в очко накатываешь?
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
