Samsung готовит глобальный запуск функции обнаружения мошеннических звонков на базе ИИ.

Звонки от мошенников остаются распространенной проблемой. Операторы и производители телефонов ищут способы вычислять злоумышленников в реальном времени. Samsung одной из первых внедрила ИИ-решение, и теперь компания готова расширить его на большее количество своих мобильных устройств.

Анализ кода в приложении Google Phone версии 217 beta показывает планы Samsung. Компания хочет внедрить функцию защиты от мошенничества в будущие складные смартфоны. Речь идет о Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8. Также появятся варианты для разных регионов мира.

Сейчас функция доступна только владельцам Galaxy S26 в США. Она анализирует разговоры в реальном времени. Если телефон определяет подозрительные паттерны в речи звонящего, он предупреждает пользователя прямо во время звонка.

Технологию разработала Google. Она использует встроенную модель ИИ Gemini. Обработка происходит прямо в смартфоне, данные не отправляются на внешние серверы. Это сохраняет конфиденциальность. Сначала функция появилась на телефонах Pixel, а затем перешла на флагманы Samsung.

В коде нашли несколько международных номеров моделей. Это говорит о возможном масштабном запуске. Но глобальная версия Flip 8 пока отсутствует в списке, что оставляет вопросы. Вероятно, обнаружение мошенничества с помощью ИИ скоро станет стандартом на всех устройствах Galaxy по всему миру.