Продажи стартуют на следующей неделе через интернет-платформы

Раньше таких роботов покупали только университеты и лаборатории по корпоративным контрактам. Теперь любой желающий сможет заказать их онлайн. Unitree откроет продажи человекоподобного робота R1 на AliExpress. Компания начнет с рынков Северной Америки, Европы, Японии и Сингапура. Покупателям обещают бесплатную доставку и возврат.

Робота впервые показали в Китае в минувшем году с ценой около $4370. Глобальную цену пока не объявили, но производитель намерен держать ее низкой. R1 весит чуть больше 27 килограммов, его рост — 123 сантиметра. В 2025 году Unitree поставила более 5500 человекоподобных машин.

Для сравнения: конкуренты вроде Tesla отгрузили около 150 штук каждый. В текущем году компания планирует продать от 10 до 20 тысяч единиц. Такой объем стал возможен благодаря дешевым комплектующим — более 80% деталей поставляют китайские заводы. Если идея продажи через интернет-магазины оправдает себя, человекоподобные роботы появятся у массового потребителя быстрее, чем прогнозировали эксперты.