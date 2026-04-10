Глава Framework заявил, что традиционные ПК могут утратить значение. Причина — перераспределение вычислительных ресурсов в пользу ИИ-инфраструктуры.

Framework опубликовала позицию перед Next Gen Event 2026. Компания прямо обозначила, какие изменения уже влияют на рынок пользовательских компьютеров.

Основатель Framework Нирав Патель допустил сценарий, при котором привычные персональные компьютеры перестанут играть прежнюю роль. Он объяснил это перераспределением ресурсов в пользу инфраструктуры искусственного интеллекта.

За последние годы спрос со стороны дата-центров резко вырос. Сначала возник дефицит GPU, затем нехватка распространилась на память и накопители. Теперь, по его словам, появляются ограничения и по CPU. Компании, развивающие ИИ, закупают оборудование в больших объемах, и это снижает доступность компонентов для обычных устройств.

Патель отметил, что вычисления в дата-центрах дают большую экономическую отдачу. При ограниченном предложении именно они получают приоритет, а пользовательские ПК отходят на второй план.

Он также указал на рост затрат на электроэнергию, связанный с расширением инфраструктуры.

Framework при этом продолжает развивать собственный подход. Компания выпускает ноутбуки с возможностью замены ключевых компонентов и не планирует отказываться от этой модели.