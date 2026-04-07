Компания LG расширила линейку QNED evo Mini LED 2026 года двумя ультрабольшими моделями. Одна получила диагональ 100 дюймов, другая — 115.

Еще несколько лет назад 65-дюймовый телевизор считался большим. Сегодня в магазинах электроники на его фоне 75-дюймовые модели выглядят внушительнее, и покупатели все чаще выбирают именно их. И как мы можем видеть, производители продолжают увеличивать размеры.

Новые телевизоры LG QNED evo Mini LED 2026 года включают две сверхбольшие версии — на 100 и 115 дюймов. Такой экран займет целую стену в большинстве гостиных. Для многих квартир 115 дюймов — это слишком много. Но сам факт, что подобная модель стала доступна широкому покупателю, говорит о том, куда движется рынок.

Обе новинки ориентированы на развлечения: фильмы, спорт и игры. Телевизоры поддерживают переменную частоту обновления через AMD FreeSync Premium и автоматический режим низкой задержки. Частота обновления достигает 165 герц, а в режиме Motion Booster — 330 герц. Можно подключить игровую консоль или компьютер, а можно запустить встроенный LG Gaming Portal и пользоваться облачными сервисами вроде GeForce NOW.

За обработку картинки отвечает процессор LG Alpha 8 AI Processor третьего поколения. Он управляет тысячами зон локального затемнения (технология Precision Dimming Ultra), занимается масштабированием изображения и динамической тональной картой. Президент LG Media Entertainment Solution Пак Хён-сей заявил, что компания стремится создавать впечатления от совместного просмотра, а усовершенствованная Mini LED дает любителям спорта и геймерам повод переходить на сверхбольшие экраны.