Xiaomi выпустила новый пульт Bluetooth Remote 2 Pro. Устройство поддерживает NFC-трансляцию и зарядку через USB-C.

Производители аксессуаров для телевизоров продолжают упрощать управление и подключение устройств. Новый пульт Xiaomi делает ставку на быстрый обмен контентом.

Xiaomi представила в Китае пульт Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro с поддержкой NFC. Эта функция позволяет передавать изображение со смартфона на телевизор через касание пульта.

В обычной ситуации для трансляции нужно открыть настройки на смартфоне, выбрать телевизор из списка устройств и запустить передачу. Имея у себя новый пульт, достаточно поднести смартфон к нему, чтобы сразу начать трансляцию.

Пульт получил минималистичный дизайн и набор базовых кнопок. Отдельная клавиша отвечает за голосовое управление с поддержкой ИИ. Также предусмотрена настраиваемая кнопка, которой можно назначить нужную функцию, например переключение источника сигнала.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 300 мАч и заряжается через USB-C. Поддержка Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное соединение с телевизорами и приставками Xiaomi и Redmi.

Начальная цена в Китае составляет 99 юаней, что эквивалентно ≈₽1145. Неизвестно, появится ли новинка на мировом рынке.