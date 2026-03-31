TSMC не справляется с растущим спросом на ИИ-чипы. На этом фоне Samsung продвигает 2-нм техпроцесс как альтернативу.

Рост спроса на вычисления для ИИ усилил нагрузку на мощности TSMC: компания не успевает распределять заказы на 3-нм техпроцесс, из-за чего часть клиентов ищет другие варианты. В первую очередь доступ получают крупные и постоянные заказчики, включая Apple. Остальным приходится ждать или искать альтернативу. В этот момент Samsung Electronics пытается занять освободившуюся нишу.

Изображение - Gemini

Samsung предлагает таким клиентам свой 2-нм техпроцесс второго поколения GAA, известный как SF2P. Компания рассчитывает на рост заказов и уже ставит цель заметно увеличить их объем в ближайшее время. Параллельно она готовит производственную модель, которая позволит гибко распределять ресурсы между разными типами чипов.

Ключевым элементом станет завод Samsung P5 в Пхёнтхэке, где объединяют выпуск передовых логических микросхем и памяти. Это дает возможность быстрее переключаться между задачами. Дополнительно компания развивает площадку в Техасе, где уже дан старт тестовым операциям.

При этом остаются технические ограничения. Даже при стабильном уровне выхода годных изделий вопросы энергопотребления и тепловыделения пока полностью не решены, что напрямую влияет на эффективность конечных устройств.