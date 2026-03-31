Складной iPhone называют самым значительным обновлением за всю историю линейки. Устройство впервые получит иной форм-фактор.

Отмечается, что это первое реальное изменение форм-фактора iPhone. Ранее компания пересматривала дизайн по этапам — меняла корпус, экраны и материалы, но сама схема устройства оставалась прежней.

Теперь речь идет о складной конструкции. Смартфон выполнен в формате «книги»: внешний дисплей работает отдельно, а внутренний раскрывается и дает больше пространства для задач вроде одновременного использования приложений.

По имеющимся данным, внешний экран составит около 5,5 дюйма, внутренний — примерно 7,8. В конструкции используют шарнир из стали и титана, а также аккумуляторы, близкие по характеристикам к следующему поколению iPhone.