Samsung готовит к выпуску в 2027 году новый SSD для персональных ИИ-задач. Модель BM9K1 придет на смену предшественнику с интерфейсом PCIe 4.0 и получит ряд технических изменений. Самое заметное из них — контроллер.

BM9K1 выдает скорость последовательного чтения до 11,4 ГБ/с. Это в 1,6 раза быстрее, чем у BM9C1. Доступны будут варианты емкостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Вместо привычной архитектуры Arm компания использовала RISC-V с открытым исходным кодом. В Samsung объяснили это тем, что открытая архитектура позволяет точнее настраивать прошивку для работы с QLC-памятью и типичными для ИИ сценариями ввода-вывода. Энергоэффективность выросла на 23% по сравнению с предшественником.

Конкуренты уже есть. В январе Micron анонсировала SSD 3610 с теми же PCIe 5.0 и QLC. У Micron скорость чтения 11 ГБ/с, но максимальная емкость выше — 4 ТБ. Оба накопителя уступают по скорости топовым TLC-моделям Samsung вроде 9100 Pro, но у QLC есть преимущество: четыре бита на ячейку дают более низкую цену за гигабайт.

Samsung пока не раскрыла цену и форм-фактор BM9K1.