Mercedes-Benz готовит премьеру обновленных GLE, GLE Coupe и GLS. Модели получат изменения в дизайне, интерьере и, вероятно, обновленные двигатели.

Mercedes продолжает обновлять модельный ряд. После премьер VLE и S-Class Maybach компания готовит к показу сразу три кроссовера. Рестайлинговые GLE, GLE Coupe и GLS должны быть анонсированы 31 марта.

Изображение: Carscoops

Внешне кроссоверы сохранят знакомый облик, но получат переработанную переднюю часть с новой решеткой радиатора и обновленным бампером. Фары дополнят светодиодной графикой, а сзади появятся новые фонари и небольшие изменения в оформлении кузова.

Кроссоверы, по предварительным данным, получат новый дисплей, который может растянуться от одной стойки до другой. В зависимости от версии автомобили получат разные варианты системы MBUX, включая расширенные экраны и отдельный дисплей для пассажира. Также обещают новый руль и ряд технологических обновлений, включая виртуального помощника с поддержкой искусственного интеллекта.

Производитель готовит изменения и в силовых установках. Под капотом GLS 580 может оказаться свежий 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Этот двигатель недавно дебютировал на S-классе и выдает 530 лошадиных сил. Для версий 450, вероятно, доработают 3,0-литровую рядную «шестерку»: мощность почти не изменится, а крутящий момент вырастет на 60 Нм.

