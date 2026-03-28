Консенсус-прогноз 23 крупных аналитических компаний предсказывает Tesla рост поставок до 3,032 млн автомобилей к 2030 году. Однако ожидания на первый квартал 2026 года выглядят сдержанно.

Аналитики с Уолл-стрит ждут от Tesla впечатляющего рывка к концу десятилетия. Согласно опросу 23 инвестиционных компаний, объем мировых поставок бренда должен вырасти более чем вдвое — с нынешних 1,6 млн до 3 млн машин в год к 2030-му. Но если заглянуть в ближайшую перспективу, картина выглядит иначе.

В первом квартале текущего года эксперты ожидают от Tesla примерно 420 тысяч поставок. Это практически тот же уровень, что и в прошлом году, и никак не вяжется с образом компании, готовой к взрывному росту.

На этот год аналитики прогнозируют производство автомобилей на уровне 1,69 млн автомобилей. Прирост всего 3,3% по сравнению с 2025-м. Настоящий подъем, по их расчетам, начнется позже. К 2028 году прогноз достигает 2,13 млн машин, а к 2030-му — уже 3,03 млн. Правда, чем более отдаленным оказывается прогноз, тем меньше компаний готовы давать оценки: на 2029 и 2030 годы согласованные цифры представили только 13 из 23.

Основную нагрузку, как и сейчас, вероятно возьмут на себя Model 3 и Model Y. Но если сегодня они дают примерно восемь девятых всех продаж, то к концу десятилетия их доля, по прогнозам, снизится до четырех пятых. Остальное должны обеспечить другие модели. Какие именно — пока неясно. Tesla сняла с производства Model S и Model X, Cybertruck еще выпускается, а в планах значатся Cybercab и некий проект, который Илон Маск (Elon Musk) недавно описал как «намного круче, чем минивэн».







