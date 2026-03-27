Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Российский электрофургон Ф200 проверили на полигоне
РУССО-БАЛТЪ сообщает, что компания начала испытания на полигоне аналог Cybertruck

Пермская компания Руссо-Балт вывела электрофургон Ф200 на испытательный полигон. Машину уже обсуждают из-за внешнего сходства с Tesla Cybertruck, при этом сейчас команда сосредоточилась на проверке реальных характеристик.

Изображение: РУССО-БАЛТЪ

Испытания охватывают сразу несколько направлений. Инженеры смотрят, как ведет себя подвеска, проверяют электронные системы и оценивают нагрузку на электродвигатель. Отдельно тестируют жесткость кузова, разгон и эффективность торможения. Плюс устойчивость в поворотах — без этого никуда.

По словам представителей бренда, по большинству параметров фактические показатели оказались выше расчетных. Недоработки зафиксировали и обещают учесть в следующей версии кузова. Фургон Ф200 получит кузов из нержавеющей стали и двигатель мощностью около 200 лошадиных сил. Запас хода заявлен на уровне 400 километров, предусмотрена быстрая зарядка.

Изображение: РУССО-БАЛТЪ

В сети модель уже прозвали «Русским Кибертраком». По опубликованным изображениям также заметно сходство с китайским Weiqiao V90. Первые поставки компания планирует начать в начале будущего года. Базовая версия стоит 5 миллионов рублей, еще 500 тысяч — опции, плюс 1 миллион рублей утилизационного сбора. В планах компании — выпустить модификацию для маркетплейсов.

#испытания #пермь #электрический фургон #электрофургон #русский кибертрак #руссо-балт #ф200
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

