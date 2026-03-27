РУССО-БАЛТЪ сообщает, что компания начала испытания на полигоне аналог Cybertruck

Пермская компания Руссо-Балт вывела электрофургон Ф200 на испытательный полигон. Машину уже обсуждают из-за внешнего сходства с Tesla Cybertruck, при этом сейчас команда сосредоточилась на проверке реальных характеристик.

Испытания охватывают сразу несколько направлений. Инженеры смотрят, как ведет себя подвеска, проверяют электронные системы и оценивают нагрузку на электродвигатель. Отдельно тестируют жесткость кузова, разгон и эффективность торможения. Плюс устойчивость в поворотах — без этого никуда.

По словам представителей бренда, по большинству параметров фактические показатели оказались выше расчетных. Недоработки зафиксировали и обещают учесть в следующей версии кузова. Фургон Ф200 получит кузов из нержавеющей стали и двигатель мощностью около 200 лошадиных сил. Запас хода заявлен на уровне 400 километров, предусмотрена быстрая зарядка.

В сети модель уже прозвали «Русским Кибертраком». По опубликованным изображениям также заметно сходство с китайским Weiqiao V90. Первые поставки компания планирует начать в начале будущего года. Базовая версия стоит 5 миллионов рублей, еще 500 тысяч — опции, плюс 1 миллион рублей утилизационного сбора. В планах компании — выпустить модификацию для маркетплейсов.