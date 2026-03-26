Intel выпустила видеокарту Arc Pro B70 на базе графического процессора G31 (Big Battlemage). Новинка получила 32 ГБ видеопамяти и ориентирована на локальный запуск моделей ИИ, а не на игры.

Слухи о графическом процессоре Big Battlemage (G31) ходили давно — геймеры ждали игровую карту на его базе. Intel же выпустила устройство с этим чипом, но назвала его Arc Pro B70 и адресовала не игровому рынку, а задачам искусственного интеллекта. Приставка Pro в названии снимает все вопросы о предназначении.

Видеокарта стоит $949 и главная ее особенность — 32 ГБ видеопамяти на 256-битной шине. Этого объема хватает для запуска крупных локальных моделей ИИ, при этом цена ниже, чем у конкурентов. Например, Nvidia RTX Pro 4000 Blackwell с 24 ГБ памяти продается примерно за $1800.

Производительность в INT8 составляет 367 TOPS. Для сравнения: RTX 5080 выдает 450 TOPS, RTX 5070 — 246 TOPS. Правда, речь о режиме высокой плотности. У Nvidia в режиме разреженной обработки показатели INT8 ровно в два раза выше.

Вместе с B70 Intel выпускает младшую модель Arc Pro B65 на чипе G21 — у нее тоже 32 ГБ памяти, но 20 ядер Xe вместо 32. Цену на нее компания пока не назвала.

Вопрос о том, как G31 покажет себя в играх, остается открытым. Карты уже поступили в продажу, но неизвестно, оптимизировала ли Intel драйверы для игровых нагрузок. Скорее всего, нет. Признаков того, что компания выпустит игровую версию под названием Arc B770, сейчас не наблюдается. Рост цен на память и ажиотаж вокруг ИИ, по всей видимости, перечеркнули эти планы.