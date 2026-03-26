Toyota инвестирует $800 млн в завод в Кентукки и $200 млн в предприятие в Индиане.

Toyota объявила о вложении 800 миллионов долларов США в завод в Кентукки и 200 миллионов в Индиану. Инвестиции касаются не только оборудования, но и технологий, а также подготовки персонала. Цель — увеличить выпуск существующих моделей и запустить второй электромобиль.

Расширение в Кентукки позволит увеличить производство Camry, RAV4 и подготовить к выпуску второй электромобиль. Завод в Индиане получит инвестиции для расширения линейки Grand Highlander. Эти шаги компания предпринимает на фоне роста тарифов и повышения затрат, что отражается на рентабельности.

Toyota также выделяет более 4 миллионов долларов, чтобы подготовить специалистов для высокотехнологичного производства непосредственно на местах.

В совокупности эти меры входят в план Toyota стоимостью 10 миллиардов долларов по укреплению мощностей в США. Инвестиции сосредоточены на технологиях, персонале и электромобилях, что отражает стратегию компании на ближайшие годы.