Nintendo готовит специальную версию Switch 2 для европейского рынка. Главное отличие от стандартной модели — съемный аккумулятор, который пользователь сможет заменить самостоятельно.

Европейский союз продолжает ужесточать требования к электронике. Новый регламент о батареях (ЕС) 2023/1542 обязывает производителей делать аккумуляторы в портативных устройствах легкосъемными и заменяемыми без помощи сервисных центров. Nintendo, готовящаяся к выпуску Switch 2, вынуждена адаптировать свою консоль под эти правила. Как пишет Nikkei, компания выпустит специальную модификацию гибридной консоли исключительно для рынка ЕС.

Стандартная Switch 2 оснащена батареей на 5220 мАч. Чтобы заменить ее, владельцу необходимо снять заднюю крышку, открутить несколько винтов и демонтировать теплозащитный экран. Специалисты из iFixit, известные своими подробными инструкциями по ремонту электроники, насчитали 32 шага — для рядового пользователя это сложная процедура. Европейская версия избавит владельцев от необходимости разбирать половину консоли.

Пока неизвестно, как изменение конструкции скажется на времени автономной работы и на себестоимости устройства. У Nintendo уже есть опыт продаж себе в убыток: по данным источников, компания теряет деньги на каждой японской Switch 2. Если европейская версия окажется дороже в производстве, это может повлиять на цену консоли в регионе.