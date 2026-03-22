Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Ученые описали условия обитаемости экзолун у блуждающих планет
Стало известно о новом исследовании, проведенном учеными из Института Макса Планка и Европейского космического агентства. Согласно моделированию, спутники планет, выброшенных из своих звездных систем, могут сохранять условия для жидкой воды миллиарды лет.

Астрономы знают о существовании сотен планет, которые дрейфуют в межзвездном пространстве. Большинство из них покинули свои системы после гравитационных столкновений. На первый взгляд, такие миры обречены на вечный холод и тьму. Но их спутники, как показывают расчеты, могут оказаться куда более пригодными для жизни.

 

Изображение - Phys.org / Дэвид Дальбюддинг

Секрет кроется в сочетании двух факторов. Когда планету выбрасывает из звездной системы, орбита ее спутника становится сильно вытянутой. В результате планета начинает постоянно растягивать и сжимать свою луну гравитацией — тот же самый процесс, который разогревает Европу и Энцелад в окрестностях Юпитера и Сатурна. Так внутри спутника генерируется огромное количество тепла.

Однако одного этого недостаточно. Если у спутника тонкая атмосфера, выделяющаяся энергия быстро улетучивается в космос. Но астрономы рассмотрели другой сценарий: плотную оболочку, состоящую преимущественно из водорода. Под высоким давлением молекулы H2 начинают вести себя необычно. При столкновениях они образуют временные комплексы, которые гораздо эффективнее удерживают инфракрасное излучение, чем изолированные молекулы. Этот эффект, известный как «поглощение, вызванное столкновениями», превращает водород в мощнейший парниковый газ, способный сохранять приливное тепло на протяжении миллиардов лет.

Согласно моделированию, при давлении, в сто раз превышающем земное, условия для существования жидкой воды могут сохраняться до 4,3 миллиарда лет. Для сравнения: столько же лет Земле. Ученые также предполагают, что похожие процессы могли происходить на ранней Земле, когда ее атмосфера была богаче водородом, и это, возможно, способствовало формированию первых молекул РНК.

#экзопланеты #водород #атмосфера #обитаемость #экзолуны #блуждающие планеты #водородная атмосфера #приливный нагрев
Источник: phys.org
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Популярные новости

Энтузиаст протестировал Crimson Desert на GeForce GTX 1060 с 3 и 6 ГБ видеопамяти
4
В Китае разработали беспилотники с машущими крыльями в виде птиц и насекомых
1
Эксперт сравнил качество изображения в Death Stranding 2 с трассировкой лучей и без неё на RTX 5080
6
AMD официально представила апскейлер FSR 4.1 — он работает только на видеокартах RX 9000
2
UGREEN повышает качество жизни беспроводными наушниками, автомобильным держателем для телефона и другими полезными аксессуарами
+
Исследователи получили новые сведения о найденной у берегов Крыма терракотовой скульптуре
+
Stellantis предложила детям придумать новый дизайн модели SRT
+
Энтузиаст протестировал GeForce GTX 1080 Ti в паре с Ryzen 7 7800X3D в ряде современных игр
+
Intel может продлить жизнь сокету LGA 1954 для нескольких поколений процессоров, как это делает AMD
10
Энтузиаст собрал ПК на Xeon E3-1270 v3 с RX 580 8 ГБ за $100 и протестировал его в популярных играх
3
Биткоин пробил психологическую отметку и опустился ниже 69 тысяч долларов
5
Российский авиапром намерен максимально быстро запустить в серию самолёты МС-21, SJ-100 и Ил-114-300
+
В России обновили требования к дорожному асфальту — предыдущий ГОСТ действовал с 2003 года
3
В России принят более строгий ГОСТ на асфальт для дорог
2
Специалисты обратили внимание на главную опасность LED-ламп
+
АвтоВАЗ начал производство коммерческих моделей нового бренда SKM
+
Le Monde раскрыло местоположение авианосца «Шарль де Голль» через фитнес-приложение
+
Intel может прислушаться к пользователям и продлить срок жизни сокетов
4
Житель Кубы переделал Fiat 126p под уголь на фоне топливного дефицита
+
В NJ Tech сравнили качество картинки и fps в Crimson Desert с FSR 3.1 и FSR 4.0.2b на RX 6500 XT
3

Популярные статьи

Классика, которая не стареет — 9 отличных стратегий на ПК, вышедших более 20 лет назад
7
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
32
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
18

Сейчас обсуждают

Толченов Андрей
22:20
На самом деле. Вы хрен поймете соотношение сигнал шум у вас 120 или 127 или 129... Это уже не кртично, да и потом ваше устройство тракта какое?... Дешовые активные пластиковые колонки с 95дб.. Ну уд...
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
Михаил Сидоров
22:02
У ии нет свободы воли, как и у большинства обывателей. Упоротый, зациклившийся на чем то и упрямый человек всегда доставляет неприятности. У ии гораздо больше возможностей, чем у человека, поэтому и п...
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
Leradis
21:52
Вуконг, что с доспехом на длсс? Откуда столько мыла на доспехе прямо перед камерой у энвидиа?
Маск построит самый большой в мире завод по выпуску чипов и 80% мощностей отправит в космос
Антон Бракоренко
21:22
Рекомендация не странная... Все просто - нужно меньше человеков, чем меньше тем лучше... В идеале пару миллионов... Это у них идея такая... Так что вполне хорошая рекомендация, в духе их идеи... Чем б...
Ученые экологи оценили реальный вред от кухонных губок
Pitfalls
21:21
Полностью согласен, ИИ скоро многих работы лишит и не даст спать спокойно.
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
Pitfalls
21:20
Мне вот интересно, чему ИИ ещё научится, кроме мстительности.
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
Pitfalls
21:19
Я бы не был так в этом уверен) Нормальный сайт, пока про персонажей типа Шешы не вспоминают)
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
Антон АРИЕЦ
21:08
возможно кореец путает оперативу и ссд. так то да- ссд лучше чем больше
Беспилотные машины могут вызвать новый дефицит чипов памяти - предупреждает глава Micron
Антон АРИЕЦ
21:05
что может быть такого в автомобильном компе что надо более 10 гб именно оперативы? даже самая тяжелая игра гребет не более 35. а тут 300)))))
Беспилотные машины могут вызвать новый дефицит чипов памяти - предупреждает глава Micron
Антон АРИЕЦ
21:03
3 терабайта надо жги
Беспилотные машины могут вызвать новый дефицит чипов памяти - предупреждает глава Micron
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter