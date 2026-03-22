Стало известно о новом исследовании, проведенном учеными из Института Макса Планка и Европейского космического агентства. Согласно моделированию, спутники планет, выброшенных из своих звездных систем, могут сохранять условия для жидкой воды миллиарды лет.

Астрономы знают о существовании сотен планет, которые дрейфуют в межзвездном пространстве. Большинство из них покинули свои системы после гравитационных столкновений. На первый взгляд, такие миры обречены на вечный холод и тьму. Но их спутники, как показывают расчеты, могут оказаться куда более пригодными для жизни.

Изображение - Phys.org / Дэвид Дальбюддинг

Секрет кроется в сочетании двух факторов. Когда планету выбрасывает из звездной системы, орбита ее спутника становится сильно вытянутой. В результате планета начинает постоянно растягивать и сжимать свою луну гравитацией — тот же самый процесс, который разогревает Европу и Энцелад в окрестностях Юпитера и Сатурна. Так внутри спутника генерируется огромное количество тепла.

Однако одного этого недостаточно. Если у спутника тонкая атмосфера, выделяющаяся энергия быстро улетучивается в космос. Но астрономы рассмотрели другой сценарий: плотную оболочку, состоящую преимущественно из водорода. Под высоким давлением молекулы H2 начинают вести себя необычно. При столкновениях они образуют временные комплексы, которые гораздо эффективнее удерживают инфракрасное излучение, чем изолированные молекулы. Этот эффект, известный как «поглощение, вызванное столкновениями», превращает водород в мощнейший парниковый газ, способный сохранять приливное тепло на протяжении миллиардов лет.

Согласно моделированию, при давлении, в сто раз превышающем земное, условия для существования жидкой воды могут сохраняться до 4,3 миллиарда лет. Для сравнения: столько же лет Земле. Ученые также предполагают, что похожие процессы могли происходить на ранней Земле, когда ее атмосфера была богаче водородом, и это, возможно, способствовало формированию первых молекул РНК.