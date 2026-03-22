Стало известно о новом подходе Ford к производству электромобилей. Компания планирует заменить сотни мелких деталей кузова двумя крупными алюминиевыми отливками, чтобы упростить ремонт и снизить стоимость восстановления после аварий.

Ford представил концепцию производства будущего электрического пикапа, стартовая цена которого составит около $30 000. Вместо множества мелких штампованных элементов инженеры автоконцерна решили использовать две массивные алюминиевые отливки — спереди и сзади. Идея напоминает Gigacasting от Tesla, но с поправкой на ремонтопригодность.

Главный вопрос: что будет в случае аварии с таким авто? Замена целой большой секции звучит вроде бы дорого. Но исследование британской компании Thatcham показывает: иногда такой ремонт обходится дешевле, чем возня с десятками мелких деталей. При слабых ударах основная конструкция и вовсе остается целой.

Инженеры Ford заложили в отливки зоны разреза. Техник точно знает, где резать и что менять. В некоторых местах предусмотрены элементы, которые принимают удар на себя и защищают крупные литые детали.

Здесь был учтён опыт владельцев Rivian. У них даже незначительные повреждения выливались в огромные счета из-за сложных алюминиевых панелей. Ford хочет избежать этой ситуации. Упрощение конструкции и предсказуемый ремонт — часть стратегии компании.