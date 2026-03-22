Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Ford учёл проблемы Rivian и решил упростить ремонт нового пикапа за счет крупных литых деталей
Стало известно о новом подходе Ford к производству электромобилей. Компания планирует заменить сотни мелких деталей кузова двумя крупными алюминиевыми отливками, чтобы упростить ремонт и снизить стоимость восстановления после аварий.

Ford представил концепцию производства будущего электрического пикапа, стартовая цена которого составит около $30 000. Вместо множества мелких штампованных элементов инженеры автоконцерна решили использовать две массивные алюминиевые отливки — спереди и сзади. Идея напоминает Gigacasting от Tesla, но с поправкой на ремонтопригодность.

Изображение - Carscoops

Главный вопрос: что будет в случае аварии с таким авто? Замена целой большой секции звучит вроде бы дорого. Но исследование британской компании Thatcham показывает: иногда такой ремонт обходится дешевле, чем возня с десятками мелких деталей. При слабых ударах основная конструкция и вовсе остается целой.

Инженеры Ford заложили в отливки зоны разреза. Техник точно знает, где резать и что менять. В некоторых местах предусмотрены элементы, которые принимают удар на себя и защищают крупные литые детали.

Изображение - Rivian/Reddit/Rivianforums

Здесь был учтён опыт владельцев Rivian. У них даже незначительные повреждения выливались в огромные счета из-за сложных алюминиевых панелей. Ford хочет избежать этой ситуации. Упрощение конструкции и предсказуемый ремонт — часть стратегии компании.

#ford #ремонт #электропикап #gigacasting #литые детали
Источник: carscoops.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter