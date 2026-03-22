Редкий Subaru S201 STI появился на аукционе в США. Модель известна тем, что превысила неофициальный японский лимит мощности в 276 л.с.

Издание Carscoops решило обратить внимание на то, что на аукционе Cars & Bids выставили один из 300 экземпляров Subaru S201 STI. Этот автомобиль показывает, каким был подход марки к спортивным моделям в начале 2000-х. Внешне машина выглядит провокационно: передний бампер торчит вперед, а заднее антикрыло имеет три яруса. Но все детали — заводские, а не тюнинговые.

S201 STI завершал поколение Impreza GC8 и получил доработки от подразделения Subaru Tecnica International. Под капотом установлен 2,0-литровый турбированный двигатель EJ20. Его мощность достигает около 296 л.с. и 353 Нм крутящего момента.

Такие показатели выходят за рамки неофициального японского ограничения в 276 л.с., которого автопроизводители придерживались в тот период. Модель стала одной из тех, кто фактически игнорировал этот предел.

Автомобиль оснащен передним и задним дифференциалами повышенного трения, измененной подвеской и коваными дисками RAYS. Внешний вид выделяется крупным аэродинамическим обвесом и многосекционным антикрылом, установленным с завода.