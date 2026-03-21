Появилась информация о том, что Xiaomi назначила презентацию Redmi 15A 5G на 27 марта. В соцсети Х (заблокирована в РФ) и на микросайте Xiaomi India компания раскрыла обновленный дизайн.

По заверению GizmoChina, в телефоне установили батарею на 6300 мАч. В рекламных материалах Xiaomi утверждает, что этого хватит на целый день даже при просмотре видео и запуске игр. Большинство конкурентов в бюджетном сегменте предлагают 5000–5500 мАч.

Экран должен работать с частотой обновления 120 Гц. Компания называет матрицу одной из лучших в своем классе.

Дизайн изменили: камеры расположились в прямоугольном блоке на задней панели. Доступны три цвета: черный, светло-голубой и светло-фиолетовый.

Подробностей о процессоре компания не предоставила. Известно только, что это восьмиядерный чип с поддержкой 5G. Презентация пройдет в онлайн-формате без офлайн-мероприятия.