Global_Chronicles
На юге России фиксируют массовое появление присущих Африке и Азии агрессивных клещей Hyalomma
На юге России фиксируют активное распространение клещей рода Hyalomma, которые ранее обитали в основном в Африке и Азии. Эти виды отличаются активным поведением и слабо реагируют на привычные средства защиты.

В южных регионах страны началась экспансия клещей рода Hyalomma. Раньше эти членистоногие обитали в основном в Африке и Азии, но из-за изменений климата и миграции птиц добрались до России. Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с aif.ru объяснил, чем они отличаются от привычных лесных клещей и почему старые методы защиты перестают работать. 

Изображение - ChatGPT

Сейчас они активно осваивают южные территории России. В отличие от обычных видов, Hyalomma не ждут, пока жертва пройдет мимо. Они способны двигаться к цели и преследовать ее, причем делают это быстрее, чем привычные лесные клещи.

Выглядят клещи Hyalomma тоже иначе. Они крупнее и имеют характерные полосатые лапки. При этом такие клещи хорошо переносят жару и могут долго обходиться без пищи, что помогает им закрепляться в степных и засушливых районах.

Отдельная проблема — устойчивость к бытовым репеллентам. Привычные аэрозоли действуют слабее. А вот их укус может привести не только к энцефалиту или боррелиозу, но и к конго-крымской геморрагической лихорадке.

К этому году ареал обитания этих клещей серьезно расширился. Наиболее уязвимыми регионами остаются юг страны, включая степные зоны и Кавказ. Хиаломмы чувствуют там себя отлично. Пока основная масса таких клещей встречается на юге, но они уже добрались до Европы и продолжают расширять географию.

#юг россии #клещи #hyalomma #дмитрий сафонов #клещевые инфекции #конго-крымская лихорадка
Источник: aif.ru
