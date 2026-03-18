«Газета.Ru» сообщает, что услуги репетиторов в 2026 году подорожают на 10–20%, причем повышение особенно заметно для профильных дисциплин.

В этом году родителям школьников стоит готовиться к увеличению трат на дополнительное образование. Финансовый аналитик и репетитор Анна Николаева в разговоре с «Газетой.Ru» объяснила, почему частные уроки продолжат дорожать. По ее оценкам, средний рост цен составит 10–20%, причем по сложным дисциплинам этот показатель окажется выше.

Эксперт выделила три основных фактора, которые влияют на формирование ценников у преподавателей. Прежде всего, это удорожание жизни самих репетиторов. Самозанятые и ИП платят больше за аренду, технику, налоги и рекламу своих услуг. Кроме того, качественная подготовка к экзаменам требует постоянного обновления учебных материалов в связи с изменениями в форматах ЕГЭ и других экзаменов, на что уходят десятки часов в году.

Вторая причина — кадровый голод. Хорошие педагоги, особенно по математике, информатике и физике, уходят в IT и корпоративный сектор, где доходы растут быстрее. Чтобы удержать специалистов в образовании, рынок вынужден повышать ставки. Николаева отмечает: даже репетиторы с полной загрузкой смело поднимают цену на 500–1000 рублей за занятие, и клиенты не уходят, если видят результат.

Третья тенденция — отказ родителей от групповых форматов в пользу индивидуальной работы. Личный подход всегда стоит дороже, но семьи все чаще выбирают именно его, не доверяя групповым занятиям. Самый высокий спрос сегодня на подготовку к ЕГЭ по профильной математике, физике, информатике и химии. В крупных городах час с сильным преподавателем по этим предметам доходит до 3,5–5 тыс. рублей. В регионах и по базовым дисциплинам цены скромнее — от 800 до 2 тыс. рублей.

Интересно, что нейросети не отобрали у репетиторов кусок хлеба, а скорее перераспределили запросы. Школьники используют ИИ для проверки домашних заданий, но системно готовиться к экзаменам с его помощью пока не получается. Наоборот, вырос спрос на объяснение логики решений — того, чего алгоритмы дать не могут. В итоге годовая подготовка по одному предмету в крупном городе обходится семье в 120–200 тысяч рублей, а при нацеленности на высокие баллы по трем экзаменам бюджет легко переваливает за 300–450 тысяч.