Ученые изучили планету Kepler-51d с помощью телескопа Джеймса Уэбба. Плотная дымка не позволила определить состав ее атмосферы и понять происхождение.

В 2615 световых годах от Земли, в созвездии Лебедя, находится звезда Kepler-51, об обнаружении которой сообщалось почти полтора года назад. Вокруг нее вращаются четыре планеты, три из которых астрономы называют «супер-пухлыми». Они размером примерно с Сатурн, но по массе лишь в несколько раз превышают Землю. Их плотность сравнима с плотностью сахарной ваты, и они противоречат общепринятым моделям формирования газовых гигантов.

Дымка затрудняет определение химических элементов в атмосфере планеты, а также любые сведения о ее формировании. (Изображение: NASA, ESA, and L. Hustak, J. Olmsted, D. Player and F. Summers (STScI))

Газовые гиганты обычно имеют плотное ядро, которое притягивает и удерживает газ. Они формируются далеко от звезды, как в нашей Солнечной системе. Но у Kepler-51d нет плотного ядра, а расстояние до звезды примерно такое же, как у Венеры до Солнца. Звездные ветры должны сдувать атмосферу этой планеты, но она каким-то образом сохраняется.

Астрономы ранее уже изучали Kepler-51d с помощью телескопа Хаббл. Теперь они подключили более мощный инструмент — телескоп Джеймса Уэбба. Расширенный диапазон наблюдений должен был дать детальный «отпечаток» атмосферы — набор длин волн, на которых определенные молекулы поглощают свет звезды. Это позволило бы определить химический состав и понять, как и где сформировалась планета.

Однако ученые не обнаружили явных спадов интенсивности на определенных длинах волн. По словам Суврата Махадевана (Suvrath Mahadevan), профессора астрономии Университета штата Пенсильвания (Penn State University), планета покрыта настолько плотным слоем дымки, который поглощает изучаемые длины волн света, что рассмотреть детали под ним не представляется возможным. По оценкам, толщина этого слоя достигает почти радиуса Земли — это одна из самых мощных дымок, когда-либо наблюдавшихся на экзопланетах.

Специалисты сравнивают эту дымку с той, что окутывает Титан, крупнейший спутник Сатурна. Там она состоит из углеводородов вроде метана. Но на Kepler-51d масштабы совершенно иные. Вопрос о том, как в одной системе могли сформироваться три такие необычные планеты, пока остается без ответа.