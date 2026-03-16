Основатель сервиса «ДомИнтернет» Сергей Скворцов объяснил читателям интернет-издания «Газета.Ru», почему стоимость интернета может увеличиться уже после подключения. Причина часто кроется в дополнительных сервисах, которые провайдер предлагает вместе с тарифом во время оформления заявки.

По словам эксперта, подобные предложения обычно звучат как приятное дополнение к основному тарифу. Клиент выбирает скорость и цену, после чего представитель компании провайдера предлагает подключить в качестве бонуса несколько сервисов сразу или какой-то на выбор — например антивирус, доступ к онлайн-кинотеатру или облачное хранилище. В момент подключения за них платить не нужно, поэтому многие соглашаются без лишних раздумий.

Проблема появляется позже. Бесплатный период заканчивается, и сервис начинает списывать деньги автоматически. Пользователь может даже не заметить, что подписка продолжает работать. Так происходит, например, когда антивирус не устанавливают ни на одно устройство или когда доступ к кинотеатру остается невостребованным.

По словам Скворцова, с юридической точки зрения провайдеры действуют в рамках закона. Устного согласия клиента, полученного при оформлении заявки, вполне достаточно. В типовых договорах прописаны только общие положения, конкретного списка сервисов там нет. Поэтому доказать, что вам что-то навязали, сложно.

Проверить активные опции можно в личном кабинете абонента. Там же чаще всего доступно их отключение, хотя иногда для этого приходится обращаться в поддержку. Скворцов советует сразу после подключения интернета открыть личный кабинет и посмотреть список всех активных сервисов. Если среди них есть лишние, их лучше отключить сразу. Иногда пользователи сознательно соглашаются протестировать дополнительную услугу, чтобы понять, нужна ли она в повседневном использовании. В таком случае важно помнить о сроке действия бесплатного периода. Если сервис не пригодился или не понравился, его лучше отключить заранее, не дожидаясь момента, когда начнутся регулярные списания.