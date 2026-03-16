Global_Chronicles
Основатель сервиса «ДомИнтернет» объяснил, как интернет-провайдеры добавляют платные услуги к тарифу
Пользователи интернета иногда сталкиваются с ростом платежей после подключения по акции. Основатель сервиса «ДомИнтернет» Сергей Скворцов рассказал, как в тарифах появляются дополнительные услуги и где их проверить.

Основатель сервиса «ДомИнтернет» Сергей Скворцов объяснил читателям интернет-издания «Газета.Ru», почему стоимость интернета может увеличиться уже после подключения. Причина часто кроется в дополнительных сервисах, которые провайдер предлагает вместе с тарифом во время оформления заявки.

Изображение - ChatGPT

По словам эксперта, подобные предложения обычно звучат как приятное дополнение к основному тарифу. Клиент выбирает скорость и цену, после чего представитель компании провайдера предлагает подключить в качестве бонуса несколько сервисов сразу или какой-то на выбор — например антивирус, доступ к онлайн-кинотеатру или облачное хранилище. В момент подключения за них платить не нужно, поэтому многие соглашаются без лишних раздумий.

Проблема появляется позже. Бесплатный период заканчивается, и сервис начинает списывать деньги автоматически. Пользователь может даже не заметить, что подписка продолжает работать. Так происходит, например, когда антивирус не устанавливают ни на одно устройство или когда доступ к кинотеатру остается невостребованным.

По словам Скворцова, с юридической точки зрения провайдеры действуют в рамках закона. Устного согласия клиента, полученного при оформлении заявки, вполне достаточно. В типовых договорах прописаны только общие положения, конкретного списка сервисов там нет. Поэтому доказать, что вам что-то навязали, сложно.

Проверить активные опции можно в личном кабинете абонента. Там же чаще всего доступно их отключение, хотя иногда для этого приходится обращаться в поддержку. Скворцов советует сразу после подключения интернета открыть личный кабинет и посмотреть список всех активных сервисов. Если среди них есть лишние, их лучше отключить сразу. Иногда пользователи сознательно соглашаются протестировать дополнительную услугу, чтобы понять, нужна ли она в повседневном использовании. В таком случае важно помнить о сроке действия бесплатного периода. Если сервис не пригодился или не понравился, его лучше отключить заранее, не дожидаясь момента, когда начнутся регулярные списания.

#тарифы #подписки #интернет-провайдеры #дополнительные услуги #доминтернет #сергей скворцов
Источник: gazeta.ru
Популярные новости

Вышел мессенджер Columba, в котором можно переписываться и звонить без интернета
5
Илон Маск анонсировал запуск проекта Terafab по производству новых ИИ-чипов
+
Эксперт сравнил качество изображения и fps в GTA V на RTX 5080 с трассировкой лучей и без неё
2
Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
+
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
9
Количество водителей с максимальной скидкой по ОСАГО за безаварийную езду в России возросло до 41,5%
+
Самый большой паровоз в мире отправился в тур по США к 250-летию страны
+
ФБР расследует внедрение вредоносного ПО в видеоигры Steam
1
Драйвер GreenBoost расширяет память GPU NVIDIA за счет ОЗУ и SSD для работы с большими ИИ-моделями
1
Учёные из Австралии придумали передавать секретные сообщения внутри теплового излучения
+
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
7
В Беларуси наладили производство 300-киловаттных зарядных станций для электромобилей
5
Археологи раскопали в пригородных садах в Шотландии римский форт почти двухтысячелетней давности
+
У древнего города Птолемаида обнаружили на глубине 100 метров множество кораблей
+
NVIDIA отказывается от стратегии универсального GPU и переходит к специализированным решениям
+
В Battlefield 6 пройдёт новая неделя бесплатного доступа
+
Xiaomi 18 Ultra получит главную камеру с матрицей формата 1"
+
Microsoft установила причину потери доступа к диску C в Windows 11 на некоторых устройствах
1
Huawei Enjoy 90 Pro Max станет первым смартфоном бренда с батареей 8500 мАч
+
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
5

Популярные статьи

Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
5
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
9
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
1
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
9
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
1
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
+

Сейчас обсуждают

mayday30
23:33
Томми Кэш смахнул скупую слезу третьей рукой.
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
Imun
23:17
🤣
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
Никита Абсалямов
22:48
Откопал где-то на помойке книжку о лженауке - кибернетике?
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
VRoman
22:27
Может это будущий настольный 10-ядерник с включёнными 10 из 12 ядер?
Предполагаемый 10-ядерный инженерник APU AMD Medusa Point получил 32 МБ кэш-памяти L3
Vfdee Ffgg
22:24
Ахаххаххаха, действительно
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
Cowboy Huggies
22:23
Это сколько надо всего скачать, чтобы набрать 3 Тб. У меня в месяц от силы набирается 30 Гб.
Опубликованы первые изображения Motorola Razr 70 и данные о зарядке из каталога 3C
Shad
22:14
что такое соотношение с ценой? это когда и 127 мало? тогда есть AE-9 с 129 дБ
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
Никита Абсалямов
22:02
Наверное потому что у первого HMB шина памяти 4096bit т.е. 4 чипа памяти распаяны, а у второго 2048bit т.е. распаяны 2 чипа... Вещь хорошая, жаль для игр - бесполезная.
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
AKS
21:52
*Знания сделают ваши ошибки – ошибками профессионала. Дрянь всё та же, но вам будет не так обидно.* Дмитрий Менделеев
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
valera60
21:48
А "соотношение" с ценой? Или это "фигня"?
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter