Global_Chronicles
Китай впервые за 28 лет стал крупнейшим поставщиком новых машин в Австралию
В прошлом месяце Китай впервые за один месяц стал крупнейшим поставщиком новых автомобилей в Австралию, обогнав Японию. Продажи машин китайского производства выросли на 50,5% по сравнению с прошлым годом, тогда как японские упали на 31,3%.

Австралийский рынок новых автомобилей в феврале показал смену лидера впервые за 28 лет. Китай обогнал Японию по объему поставок, продав 22 362 машины против 21 671 у японцев. Тройку замкнул Таиланд с 19 493 авто, четвертой стала Южная Корея — 11 913. 

Фото - IT Home

Может быть интересно

Китайские бренды уверенно закрепляются в Австралии. Четыре марки из Поднебесной вошли в топ-10 по продажам за февраль. BYD показал лучший результат — 5323 машины, рост 62,2% к прошлому году. Great Wall продал 4689 авто. У Chery скачок еще выше — плюс 93,2% до 3938 машин. MG замкнул десятку с 3254 проданными автомобилями.

Отдельного внимания заслуживает модель Chery Tiggo 4 Pro. Компактный кроссовер занял третье место в общем рейтинге самых продаваемых машин февраля, уступив только Ford Ranger и Toyota Hilux. Продажи модели выросли более чем вдвое — с 1068 до 2315 штук.

Японские бренды теряют позиции. Toyota RAV4, долгие годы бывший бестселлером, скатился до 723 проданных экземпляров — падение на 83,6%. Правда, причина не в падении спроса: дилеры просто распродают остатки перед выходом нового поколения модели в конце месяца.

#китай #япония #byd #австралия #chery #автомобильный рынок #great wall
Источник: ithome.com
