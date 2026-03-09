Издание Gizmochina сообщает, что Vivo подтвердила подготовку смартфона Vivo X300s и опубликовала постер будущей модели. Компания также раскрыла несколько ключевых характеристик нового смартфона.

Менеджер по продуктам Vivo Хань Босяо (Han Boxiao) подтвердил подготовку нового смартфона серии X. Ранее в сети обсуждали модель Vivo X300 Max, однако компания выбрала другое название — Vivo X300s. По данным Gizmochina, новинка выйдет вместе с другими флагманами линейки и получит ряд обновлений в дисплее, камере и производительности.

Внутри компании некоторое время обсуждали название X300 Max. Разработчики посчитали, что масштаб обновлений позволяет использовать такое обозначение. В итоге Vivo сохранила традиционную схему именования и выбрала индекс «s», как и в предыдущих обновлениях серии.

Модель X300s рассчитана на пользователей, которым нужен большой экран без отказа от продвинутой камеры. Производитель пытается объединить оба направления в одном устройстве.

Смартфон получит 6,78-дюймовую панель BOE Q10 Plus с частотой обновления 144 Гц. Это первый представитель серии X с такой частотой. Экран поддерживает цветовую настройку Zeiss и технологию круговой поляризации для снижения нагрузки на глаза. В некоторых MOBA-играх устройство сможет выводить изображение с частотой до 144 кадров в секунду.

Vivo также подтвердила использование основного датчика Zeiss на 200 Мп.

Среди других особенностей называют симметричные двойные динамики формата 1115 и большой 4D-вибромотор, задача которого предоставить геймерам "более сильную и детальную тактильную обратную связь". По предварительной информации, смартфон получит чип Dimensity 9500, аккумулятор около 7000 мАч и поддержку быстрой зарядки.

* все фото Vivo/Gizmochina